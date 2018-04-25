FETÖ'cü albaya müebbet hapis

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Özkan ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaasında Özkan'ın darbe girişimi gecesinde FETÖ/PDY üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez arandığının ve 9 dakikayı aşan bir görüşme yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

TALİMATI SABAHA KARŞI AKTARMIŞ

Sanık Özkan'ın sözde "sıkıyönetim emirleri"ne uyulmaması yönündeki talimatını da darbe girişimi sonrasında sabaha karşı 05.15 sıralarında bağlı birliklere gönderdiğini aktaran savcı, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık Özkan, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum. Hukuka uygun, somut delillerle dosyadaki mevcut tanık ifadelerini, somut gerçekleri göz önüne alarak en uygun hukuki kararı vereceğinize inanıyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer ile suçun konusunun önemini gerekçe göstererek, sanık Özkan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.