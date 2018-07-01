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FETÖ zora düşünce 'pantolon' değiştirdi!

Eskişehir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli O.G'nin ifadesinde, "Örgüt sıkıntıya düştüğü 2014'te kumaş pantolon giyilmemesi konusundaki uyarılar üst yönetimden geldi. Güzel görünmeye öncelik verilmesi, sakal ve saç tıraşı olunmasına dikkat edildi. Sonra keten pantolona dönüldü." ifadelerini kullandı.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:10
FETÖ zora düşünce 'pantolon' değiştirdi!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin 4 ay süren teknik takibi sonucu örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı dört hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan O.G. (28), Burdur'un Bucak ilçesinde örgütle ilk defa tanışmasından FETÖ'nün işleyişine kadar birçok konuda bildiklerini ifadesinde anlattı. 

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümünü 2009 yılında kazanıp Eskişehir'e gelen O.G, memleketi Burdur'da dershanelerine gittiği FETÖ ile 2007 yılında tanıştığını belirtti.

AÜ İşletme Bölümünü kazanınca 2009 geldiği Eskişehir'de örgütün üniversiteye kayıt zamanlarında eleman kazanma adına yoğun çaba içinde olduğunu gördüğünü belirten O.G, "Memleketinde örgüt dershanesinde okuyan öğrencilerle irtibat sağlamanın yanı sıra örgüt evlerinde kalanların sınıf arkadaşlarının ikna edilmesi, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kişilerin cemaat evinde kalmaya ikna edilmesiyle örgüte elaman kazandırılıyordu." ifadesini kullandı.  

"GİZLİLİĞE BÜYÜK ÖNEM VERİLİRDİ"

O.G, Eskişehir'de özel bir durum olduğuna işaret ederek, ifadesinde şu bilgilere yer verdi:

"Memleketinde Açıköğretim okuyan öğrenciler cemaat aracılığıyla Eskişehir'e davet edilir, burada eğitimlerine devam etmesi sağlanarak sayı artırılırdı. Örgütte aranan en büyük özellik sorgulama yapmayan ve kayıtsız kabul eden kişi olma özelliğiydi. Örgütte kitap okuma ya da video izleme gibi görevleri en fazla yerine getiren kişiye hediyeler verilirdi. Fetullah Gülen'in tespihi, saat, çeyrek altın verileceği söylenmişti ancak bu ödüller, çok kitap okumama rağmen bana verilmedi. Gizliliğe büyük önem verilirdi. Kimse örgütte daha üstünü bilmezdi. Bilmemenin uygun olacağı hissiyatı herkese verilmişti. Cemaatte görev yapanlar öncelikli kumaş pantolon giyerdi. Daha sonra keten pantolon giyilmesi istendi. Örgüt sıkıntıya düştüğü 2014'te kumaş pantolon giyilmemesi konusundaki uyarılar üst yönetimden geldi. Güzel görünmeye öncelik verilmesi, sakal ve saç tıraşı olunmasına dikkat edildi. Sonra keten pantolona dönüldü."

"Örgütün eğitim kolu yapılanmasında Eskişehir Anadolu, Sakarya ve Osmangazi olarak üçe ayrılmıştı. Bunların altında ise büyük bölgeler ve ilgili birimler vardı." ifadesini kullanan O.G, kendisinin sözde "Osmangazi eyaleti"nde bulunduğunu, bunun altında da 4 büyük bölgenin yer aldığını kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:10
  1. Sakarya
  2. Eskişehir
  3. Burdur
  4. FETÖ
  5. kumaş pantolan

YORUM YAZ

  • Aydin2Aydin23 sa önce
    Acaba bu itirafci bunlari söyledigi icin mi serbest birakildi? Bu bilgiler tamamen ise yaramaz bilgiler. Kumas pantolon yerine keten giymisler. Napim yani?
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