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'FETÖ yoktur' diyen Karslı'ya o kanalın müdürü destek verdi!

FETÖ savunucularını ekranlarına çıkararak örgüte destek olan KRT TV'nin haber müdürü Çağlar Cilara, 'FETÖ diye bir örgüt yoktur' diyen FETÖ'cü Merkez Parti Genel Başkanı Abdürrahim Karslı'yı savundu.

17 Temmuz 2018 Salı 15:13
'FETÖ yoktur' diyen Karslı'ya o kanalın müdürü destek verdi!

FETÖ savunucularını ekranlarına çıkararak örgüt propagandasına destek olan KRT TV'nin Haber Müdürü Çağlar Cilara, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren eli kanlı Fetullahçı teröristleri aklamaya çalışarak "FETÖ diye bir örgüt yoktur" diyen FETÖ'cü Merkez Parti'nin Genel Başkanı Abdurrahim Karslı'yı savundu. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamında akademisyenlik görevinden ihraç edilen Karslı'nın sözlerini, "Gerekçeleriyle birlikte anlamak lazım' diyerek savunan Cilara, FETÖ'cü Karslı ile birlikte yaptıkları yayının videolarını da aynı hesabından paylaştı.

KAPATILACAĞINI FETÖ'CÜ FİDEL OKAN DUYURMUŞTU

FETÖ'nün avukatlarından Fidel Okan'ın, sahibiyle görüşerek kapanacağını duyurduğu KRT TV, son dönemlerde terör örgütünün savunuculuğuna hız verdi.

FETÖ'cülerin mağdur edildiğini söyleyecek kadar alçaklaşan katılımcılarla programlarını sürdüren Cilara'nın, FETÖ'cü olduğu bilinen Abdurrahim Karslı'yı savunması da sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Twitter'dan tepki gösteren vatandaşlar, 251 şehidin kemiklerini sızlatan alçaklara karşı savcıların neden harekete geçmediğini sorarak tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:13
  1. KRT TV
  2. Çağlar Cilara
  3. Abdurrahim Karslı
  4. kripto FETÖ'cüler
  5. FETÖ

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