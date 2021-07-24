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Gündem FETÖ yeni operasyona başladı! Büyük tehlike
Gündem

FETÖ yeni operasyona başladı! Büyük tehlike

FETÖ bu kez Suriyeliler üzerinden algı operasyonuna girişti. Halkı kışkırtmak için mülteciler üzerinden servis edilen yalan haberler troller tarafından binlerce paylaşılırken, doğru bilgi içeren paylaşımların etkileşim almaması da dikkatlerden kaçmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 13:25:00 -
FETÖ yeni operasyona başladı! Büyük tehlike

 yeniakit.com.tr 

FETÖ halkı kışkırtmak için bu kez Suriyeliler üzerinden algı oluşturmaya başladı. İç savaş çıkarıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek isteyen hain örgüt, sosyal medyada Kemalistleri kışkırtmaya çalışıyor.

Bir Suriyelinin mağdur olduğu konuda bile türlü algı oyunlarıyla, mağdur kişiyi suçlu gibi gösteren FETÖ, trolleriyle geniş kitlelere erişiyor.

Suriyelileri eleştiren bir paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni alırken, doğruların açıklandığı ve Suriyeli şahsın suçsuz olduğunu ortaya koyan paylaşım etkileşim almıyor. Sosyal medyada toplumu Suriye halkına karşı kışkırtan ateist/sol/Marksist/Kemalist kitlenin, FETÖ oyununa gelip algı operasyonuna destek vermesi büyük tehlike arz ediyor.

Suriyeliler hakkında kışkırtıcı bir içerik binin üzerinde etkileşim aldı.

Haberin doğrusu ise sosyal medyada yayılmadı.

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