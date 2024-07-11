FETÖ ve PKK'nın ardından bir mektup daha... Şimdi de İsrail Erdoğan’a savaş açtı

NATO Liderler Zirvesi için heyetle birlikte ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ABD'li bazı siyasetçiler ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir şikayet mektubu yazdı. Washington'da etkili olan İsrail lobisinin önayak olduğu hamlede hem Demokratlardan hem de Cumhuriyetçilerden 28 kongre üyesi, Erdoğan'ı Blinken'a şikayet etti. Şikayetin sebebi ise Erdoğan'ın İsrail'e karşı saldırgan tutumu oldu. İsrail lobisi AJC'nin desteklediği şikayette Demokratları Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçileri ise Gus Bilirakis yönlendirdi. ABD'li siyasetçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı saldırgan!!! tutumunu eleştirirken Hamas'a verilen destek de gündeme geldi. Mektupta, "Erdoğan'ın İsrail'e yönelik artan düşmanlığı ve kışkırtıcı söylemleriyle ilgili ciddi endişelerimizi dile getirmek üzere yazıyoruz. Müttefikler temel politika konularında anlaşmazlık yaşayabilir ve çoğu zaman da yaşarlar; ancak Türkiye'nin İsrail'e yönelik tutumu son derece rahatsız edicidir ve özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz küresel mücadeleye zarar vermektedir. Dünyanın dört bir yanında demokrasi saldırı altındayken, bu şeytani, otoriter güçlerle mücadele eden müttefiklerimizi korumalıyız" ifadesi kullanıldı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre mektupta, "Türk hükümetinin Hamas'la dayanışma içinde olduğunu açıklaması ve Amerika'nın Orta Doğu'daki kilit demokratik müttefiklerinden birine karşı eylemleri dikkat gerektirmektedir. Eğer bu eğilim devam ederse, ABD'nin Türkiye ile ortaklığını yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Erdoğan'ın zararlı, anti-demokratik politikaları desteklemesi ve Hamas'ı yüceltmesi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi zora sokmaktadır. NATO'nun birliğini korumak çok önemlidir, ancak Erdoğan'ın İsrail'e yönelik son eylem ve açıklamaları göz ardı edilemez" yorumu yapıldı.

"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"

AJC'nin üst düzey isimlerinden Julie Fishman, "Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), özellikle Hamas'ın 7 Ekim'deki vahşi saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik düşmanca ve kışkırtıcı söylemlerinden derin endişe duymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında sekiz Amerikalının da bulunduğu 120 kişiyi rehin tutan bir terör örgütü olan Hamas'ı ısrarla desteklemesi, Hamas'ın eylemlerini cesaretlendirmekte ve NATO İttifakı üyeleri olarak ortak güvenlik çıkarlarımıza zarar vermektedir" dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Türkiye ile İsrail arasında yıllar süren gerilimin 2022 yılının Ağustos ayında normalleşmeye başladığını fakat İsrail ile Hamas arasındaki savaş ile birlikte bu atmosferin ortadan kalktığına dikkat çekildi.

Haberde, ayrıca Türkiye'nin Mayıs ayında İsrail ile tüm ihracat ve işlemlerinin askıya alındığı hatırlatıldı.

ÖNCE FETÖ ARDINDAN PKK

20 Haziran’da da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), içindeki çatlağı gidermek için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdığı ortaya çıkmıştı. NATO Zirvesi öncesi FETÖ tarafından yapılan bu hamlenin zamanlaması ayrıca dikkat çekmişti.