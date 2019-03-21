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FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda buluştu!

PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile FETÖ'nün sözcülerinden Emre Uslu 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti için oy istedi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:56

CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu, HDP ile SP'nin omuz verdiği 'Zilletİttifakı' oluşumuna terör örgütleri de tam destek verdi.

PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile FETÖ'nün sözcülerinden Emre Uslu sosyal medyadan paylaştıkları videolarla bu oluşuma oy istedi.

Her iki teröristin de AK Parti ve MHP'yi hedef alan aynı kalemden çıkmışcasına birbirine benzeyen sözleri Millet İttifakı'nın neye hizmet ettiğinin de itirafı gibiydi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:56
  1. Cemil Bayık
  2. Emre Uslu
  3. AK Parti
  4. MHP

YORUM YAZ

  • AkifAkif18 dk önce
    Ulan Emre, ne ..adamsın Sen. Yıllarca devletin parasıyla ABD de okudun yalandan. Ülkeye dönmemek için yalandan rapor üstüne rapor aldın. Yetimin öksüsüzün hakkını yedin. Ruhun ve bedenin huzur bulmasın. Kendini kaç paraya sattın... Bir mendil gibi kullanıp bir köşeye atacaklar seni... merak etme zaman çok sabırsızdır...
  • Nazım aratNazım arat1 sa önce
    Fetocuda 10 gram onur, haysiyet. gurur olsa sokağa çıkmaya utanır. Bunlar yüzsüz

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