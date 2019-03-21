FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda buluştu! PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile FETÖ'nün sözcülerinden Emre Uslu 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İYİ Parti için oy istedi.

CHP ile İYİ Parti'nin kurduğu, HDP ile SP'nin omuz verdiği 'Zilletİttifakı' oluşumuna terör örgütleri de tam destek verdi. PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile FETÖ'nün sözcülerinden Emre Uslu sosyal medyadan paylaştıkları videolarla bu oluşuma oy istedi. Her iki teröristin de AK Parti ve MHP'yi hedef alan aynı kalemden çıkmışcasına birbirine benzeyen sözleri Millet İttifakı'nın neye hizmet ettiğinin de itirafı gibiydi.

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