FETÖ ve PKK sevici Gergerlioğlu'dan timsah gözyaşları! PKK'lı alçaklara terörist diyemedi

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Firari FETÖ'cülerle canlı yayında buluşan, PKK sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın açıklaması düzenledi. HDP'nin barıştan ve hayattan yana olduğunu öne süren Gergerlioğlu, 'silah bırakma' çağrısı yaptı.

Timsah gözyaşları!

Açıklaması süresince PKK'lı alçaklara 'terörist' diyemeyen HDP'li Gergerlioğlu, "Bakın ben sözümü açık söylüyorum. Yeter artık diyorum. Yeter artık bu kan, ölüm, gözyaşı, çatışma yeter artık diyorum. Herkes silahları bıraksın diyorum. Yeter artık. Çatışma olmasın. Kan olmasın. Ölüm olmasın. Gözyaşı olmasın." dedi.

'AK Parti iktidarını hedef aldı'

"Gare Operasyonu sonrası, operasyonun başarısız olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye iktidarın önemli gayretleri oldu." ifadeleri ile AK Parti iktidarını hedef alan ve PKK terör örgütünün varlığına da hainliğine de değinmeyen Gergerlioğlu, soruşturmaya konu twitter paylaşımı hakkında şunları söyledi: "Gare Operasyonu’nu duyduğum zaman Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklamasını duyduğum zaman ki ilk açıklama sivil kayıplar olduğu yönündeydi. Konuyu yakından takip eden birisi olarak ölenlerin sivil olmadığını, kaçırılan asker ve polisler olduğunu anladım ve bu konuda sosyal medyada paylaşımlar yaptım. Üzüntümü paylaştım, Keşke ölmeselerdi dedim. Hayatın, barışın yolu açılsaydı keşke dedim ve günah keçisi ilan edildim. Sanki bu insanların ölümüne yol açan bizmişiz gibi üzerimize yalanlar, hakaretler, tehditler, suç duyuruları, soruşturmalar geldiler! Neden? Neden geliyorlar? Yanlış bir şey mi söyledik? Hayır. Herkesin bir iki gün sonra kabul ettiği bir şeyi söyledim. Ortada bir başarısızlık var, bu insanlar ölmeyebilirdi, bu insanlar kurtulabilirdi bunu söyledim. Neresi yanlış bunun? Niye benim üzerime geliyorsunuz?"

HDP'li Gergerlioğlu, 13 vatandaşımızın şehit edildiği gün şu ifadeleri kullanmış ve söz konusu provokatif paylaşımı sebebi ile hakkında soruşturma başlatılmıştı: "PKK elindeki esir askerlerin yakınları 2,5 sene önce bana başvurmuştu. Sağsalim dönüşleri için yardım istemişlerdi. Bir barış ortamı olsa belki o insanlar hayatta olurdu. Barış, hayat için her şeyi yapardım ama devlet yetkilileri böyle bir şeyi hiç düşünmedi, adım atmadı."