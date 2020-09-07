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Aktüel FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Aktüel

FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Şüphelilerden 2'sinin "futbolda şike kumpası" davasında yargılanan eski emniyet mensupları olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:44:24 -
FETÖ üyesi 3 şüpheli Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında, 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre, bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.

Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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