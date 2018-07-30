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FETÖ umudunu AİHM’e bağladı!

Türkiye’yi içeriden ele geçiremeyen ve tüm oyunları bozulan FETÖ, uzun süre hizmet ettiği uluslararası güçleri ve bunların güdümündeki kurumları devreye sokarak intikam peşinde koşuyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:22
FETÖ umudunu AİHM’e bağladı!

OSMAN YİĞİT / ANKARA

OHAL’in kalkmasını fırsat bilen örgütün, 15 Temmuz sonrası tutuklanan veya KHK ile görevden alınan mensuplarına bir mesaj göndererek, “İç hukuk yollarını acilen bitirerek dosyalarınızı bir an önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru için uygun hale getirin. AİHM’de hepinizi serbest bıraktıracağız. Yüklü tazminatlar almanızı da sağlayacağız” talimatı verdiği öğrenildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:22
  1. AİHM
  2. OHAL uygulaması
  3. FETÖ üyesi

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