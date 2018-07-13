FETÖ şüphelisi otelde enselendi

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarla FETÖ/PYD terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen bir kişinin ilçede bir otelde kaldığı tespit edilmesiyle, Terörle Mücadele Milas Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Otele operasyon düzenleyen polis ekipleri Kıdemli Üsteğmen R.G.’yi bulunduğu odada gözaltına aldı.

Yapılan operasyonun ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kıdemli Üsteğmen R.G. buradaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.