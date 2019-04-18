FETÖ şüphelisi kadın sahte kimlikle yakalandı Samsun'da hücre evlerine düzenlenen FETÖ/PYD operasyonunda, aranan kadın şüpheli sahte kimlikle yakayı ele verdi.

Samsunİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen ve örgütün "sohbet grubu ve öğrenci evi sorumlusu" olduğu öne sürülen Aytaç K'yi (31) yakaladı. Dört telefonunda ByLock kaydı, Bank Asya hesabı, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan Aytaç K'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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