FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı
FETÖ'nün, "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan eski hakim Samsun'da tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yargıtay 16. Ceza Dairesince 10 Mart'ta cezaevinden tahliye edildikten sonra cumhuriyet savcısının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı verilen ve İstanbul'da görevliyken meslekten ihraç edilen Bülent Kınay'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Atakum ilçesinde olduğu belirlenen şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan Bülent Kınay emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla çıkarıldığı Ankara'daki adli mercilerce tutuklandı.
Kınay, 2019 yılında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalanmıştı.
FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılanmasına 10 Mart'ta devam edilmiş, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan eski hakimler Bülent Kınay, Fatih Mehmet Uslu ile Hikmet Şen'in tahliyesine hükmetmişti.
Heyet, bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"na karar vermişti.