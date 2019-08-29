FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'de sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisini yakaladı.29 Ağustos 2019 Perşembe 16:34
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sınır birliği askerleri, Doyran köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.
Mahkemece tutuklandılar
Gözaltına alınan şüpheliler U.İ, M.D, G.İ. ve N.Y. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan Karaağaç Mahallesi 1. derece askeri yasak bölgesinde FETÖ şüphelisi İ.Ç. gözaltına alındı.
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