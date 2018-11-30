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FETÖ suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı... O rektör görevden alındı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açılan Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek görevden alındı.

30 Kasım 2018 Cuma 00:45
FETÖ suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı... O rektör görevden alındı!

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek hakkında devam eden FETÖ soruşturması tamamlandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şimşek, geçen yılın Haziran ayında gözaltına alındı.

Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şimşek ile ilgili soruşturma tamamlanıp, geçen hafta hakkında iddianame hazırlandı.

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Osman Şimşek hakkında, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlamasıyla 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

YÖK Genel Kurulu, Rektör Şimşek’i görevden aldı.

YÖK’ün, NKÜ'ye vekaleten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat’ı atadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 00:45
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. osman şimşek

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