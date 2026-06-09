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Gündem FETÖ soruşturmasında 78 gözaltı kararı
Gündem

FETÖ soruşturmasında 78 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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FETÖ soruşturmasında 78 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ ile mücadele devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrası amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

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