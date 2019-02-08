0553 313 94 23

FETÖ sanığı her şeyi anlattı! 2015 seçimlerinde bakın ne yapmışlar

Eskişehir'de FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan sanık, örgütün 2015 seçimlerinde sandık görevlisi olmaları için bazı örgüt mensuplarını siyasi partilere kaydettirdiğini söyledi.

08 Şubat 2019 Cuma 14:54
FETÖ sanığı her şeyi anlattı! 2015 seçimlerinde bakın ne yapmışlar

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Samet T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Ordu'daki bir teknik liseden 2009'da mezun olduğunu belirten sanık, FETÖ'ye ait kapatılan FEM Dershanelerine bir yıl gittiğini ve o sene üniversite sınavını kazanamadığını anlattı.

Ertesi yıl ise İstanbul'da yaşayan ablasının yanında kalıp başka bir dershaneye giderek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandığını dile getiren Samet T, FETÖ ile o yıllarda tanıştığını kaydetti.

Eskişehir'de örgüt evlerinde kaldığı süreçte Ankara'da özel tedbirli evlerde seçmeler yapıldığını öne süren sanık, "Seçmelerde Fetullah Gülen'in en az 15 kitabının okunması ve 200 saat kasetini dinlemek, risalelerin en az yarısını okumuş olmak, örgütün uygun göreceği kişiyle evlenmek ve örgütün verdiği maaşa rıza gösterip hiçbir kötü alışkanlığının olmaması şartları vardı. Bu yapı içinde asker ve polis okullarına öğrenci yetiştiren örgüt mensuplarına askerlik ve polislik mesleği, kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriliyordu." dedi.

"İktidar partisi hariç kim güçlüyse ona oy verin"

Samet T, örgütün deşifre olmasından sonra üyelerinin daha dikkatli olmaya başladığını vurguladı.

FETÖ'den kopmaların Aralık 2015'te başladığına dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:

"Örgütten ayrılmalar başladığı için 'Diriliş Sohbeti' adı altında onar kişiyle gelen biri, 'yabancı kişilerin sınava tabi tutulduğu, çürük elmaların ayrıldığı, imanımızın güçlendiği, yakın zamanda bu durumun biteceği, yapıya sahip çıkanların yönetici olacağını, ayrılanların imanını kaybedeceğini' ifade etti. O dönem ByLock üzerinden pek çok mesaj geldi. Kimin hakkında dinleme olsa, bir operasyon olsa ByLock'tan dinleme olanların, operasyona tabi tutulanların isimleri bildiriliyordu. 'Onlarla görüşmeyin.' diye söyleniyordu. Seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesini söylüyorlardı. İkameti il dışında olanların masrafı karşılanıp oy kullanmaya gönderiliyordu."

FETÖ'nün "sandık başlarına sızma" taktiği

Samet T, kimlik fotokopilerinin örgüt üyelerince kendilerinden habersizce kullanıldığını ileri sürdü.

Savunmasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce kimlik fotokopilerinin alındığını ve kendilerinden habersizce bir siyasi partiye üye kaydedilerek sandık görevlisi yapıldıklarını anlatan sanık, "Seçim zamanı sandık başında oy takibi yapmamızı istediler. Gidenler oldu ama ben gitmedim. 2015'te üniversiteden mezun olduktan sonra Eskişehir'de kalmaya devam ettim. O dönem sıkıntılıydı. Evlere polisler baskın yapmaya başlamıştı. 2016 ocak ayının 7'sinde bu örgütle tüm bağımı kopardım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:54
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. FETÖ
  6. fetö seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHA ve SİHA'lar PKK'nın belini kırdı!
    1. İHA ve SİHA'lar PKK'nın belini kırdı!
    2. Başkan Erdoğan konuşuyor
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan "sürekli işçi"..
    4. İllet ittifakında yeni çatlak! 30 kişi..
    5. "Evim Türkiye Emlak ve Gayrimenkul..
    6. Bursa'da korkutan deprem!
    7. Batı Trakya'da müftü atamasını..
    8. İçişleri Bakanı Soylu: "(Kartal'daki..
    9. İHA ve SİHA'lar PKK'nın eylem..
    10. FETÖ sanığı her şeyi anlattı! 2015..
    11. Dedelerinden kalan sandıktan 400..
    12. Kaan Kigen Özbilen kimdir nereli ve..
    13. Göçmen kaçakçılığı şebekesinin kasası..
    14. Red Bull Crashed Ice ilk kez Boston'da..
    15. Bakan Soylu çöken bina ile ilgili acı..
    16. AB'den Kaşıkçı cinayeti için "detaylı"..
    17. "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var"..
    18. Gençlik ve Spor Bakanı 3 bin 243..
    19. İşte Kartal'da çöken binanın enkaz..
    20. İçişleri Bakanı Soylu, "(Kartal'ta..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları