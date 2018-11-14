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FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski hakim Bilal Acar'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bilal Acar ve avukatı katıldı.

Sanık Bilal Acar savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Bilal Acar'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
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