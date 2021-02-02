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Gündem FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı
Gündem

FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 05:02:00 -
FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, il genelinde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kartal Yakacık Mahallesi Hürriyet Aytaç Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan daireydi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri adreste bir kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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