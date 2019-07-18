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FETÖ mü BJK locasını Ekrem’e peşkeş çekti?

İBB adayı olduğu dönemde, stadyumlarda Ekrem İmamoğlu’na yaptırılan seçim şovunun perde arkası aralanıyor. Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında, locası Ekrem İmamoğlu’na tahsis edilen Başiktaşlı iş adamı Atalay Demirbaş, “Locamı bilinçli seçtiler. FETÖ’nün de parmağı var bu işte. Tıpkı Gezi’de olduğu gibi. FETÖ’cüler hâlâ bu ülkede top çeviriyor” dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
FETÖ mü BJK locasını Ekrem’e peşkeş çekti?

Beşiktaşlı iş adamı Atalay Demirbaş kamuoyunda çok tartışılan loca krizi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Locasının İstanbul seçimlerinde siyasi şov malzemesi yapıldığını söyleyen Demirbaş, şunları dile getirdi: “Her şey Kuzu Grup’a ait olan Sea Pearl adlı projenin satışını yapmamızla başladı aslında. Kuzu Grup’un avukatı ve loca şovunun da mimarı Şafak Mahmutyazıcıoğlu aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesidir. Kuzu Grupla sözleşmeden kaynaklı bir takım sorunlar yaşıyoruz. Beşiktaş Stadında Yıldırım Demirören, Aydın Doğan, Recep Yazıcı ve benim locam bulunuyor. 254 bin dolar vererek kiraladığım bir loca. Mahmutyazıcıoğlu yanıma gelerek bir misafiri olduğunu ve locamı kullanmak istediklerini söyledi. Tamam, olur dedim. İmamoğlu’nun kullanacağını öğrenince şok geçirdim. Avukatım aracılığıyla operasyona engel olmak istedim ama yasa dışı bir şekilde locamı işgal ettiler.

Fikret Orman da kabahatli

Operasyondan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı da sorumlu tutan Demirbaş, şöyle devam etti: “Benim locamı bilinçli seçtiler, çünkü tam ortada bir yerde, protokolün karşısında ve orada Çarşı Grubu var. Locam işgal edildi. İzin vermeyeceğimi bildikleri için ismi gizlediler benden. İmamoğlu’nun siyasi şovu locamda organize edildi. BJK Başkanı Fikret Orman da maalesef bu şova alet oldu. Orman’dan habersiz kuş uçamaz o kulüpte. Sen kulüp başkanısın, İmamoğlu’na ‘Sen gelme bizi bu işlere alet etme’ diyemez misin? İnönü Stadı’nı yeniden inşa eden kişi Erdoğan’dır. Bu vefasızlık ve bu nankörlük yapılmamalı. Fikret Bey her fırsatta Erdoğan’ın yanında alır soluğu ama her Erdoğan karşıtı operasyon Beşiktaş üzerinden çevrilmek istenir. İmamoğlu’nun şovuna engel olmaması da bunun açık bir kanıtı.

Gezi’deki aynı tegzahı kurdular

Gezi eylemlerinde de benzeri operasyonların yapıldığını ifade eden Demirbaş, şunları anlattı: “Bunlar tam bir tezgah kurmuşlar. FETÖ’nün de parmağı var bu işte. Tıpkı Gezi’de olduğu gibi her şey planlanmıştı. Çarşı Grubu’nun adamlarına bedava bilet dağıtıyorlar. Gezi’de en aktif rol Çarşı’nındı. İmamoğlu, Fener’in stadına da gitti. Bu kadar yankı oldu mu? Sosyal mesajların hepsi tribünden verilir. Mağdur edebiyatını İmamoğlu’na yaptırırlar. Bunun pimi o stat da yapıldı. Mahmutyazıcıoğlu’nun kimlerle irtibatı olduğu da ortaya çıkacak. HTS kayıtlarında hepsi var. Eski HSYK üyesi FETÖ’cü Resul Yıldırım’la irtibatı var. Çıksın ‘hiçbir temasım yok, görüşmedik’ desin de görelim. K. T. isimli bir hakimle iş çeviriyorlar. Bütün bunları Şafak organize ediyor bunlar bir bir ortaya çıkacak. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanının evindeydi. Çok ilginç başkanın avukatı kim? Şafak Mahmutyazıcıoğlu. Şafak nerede o saatte peki? O da adalarda bir tekne içinde. Erdoğan’a operasyon çekilmesine göz yumamam.”

Hacizli ise niye izin istediler?

Beşiktaş’ın, locanın hacizli olduğu yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Demirbaş, şöyle konuştu: “Külliyen yalan. Parasını ödeyip aldığım locanın operasyonda kullanılmasına sessiz kalmayacağımı söylemem üzerine Beşiktaş yönetiminde yer alan bu beyefendiler panikledi. Locanın hacizli olduğunu, bu sebeple bir başkasına verdiklerini öne sürdüler. Madem loca hacizli benden neyin iznini istediniz o zaman?

Benim üzerimden Erdoğan’a operasyon çekemezler!

"Kuzu Grup’la aramızdaki sorunun, Beşiktaş Spor Kulübünü ilgilendiren bir tarafı da yok. Mahmutyazıcıoğlu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi de olunca kılıf hemen uyduruluyor. Sinip, korkup, sessiz kalacağımı sanıyorlardı ama asla korkmam ve korkmadım. Avukatım ihtarname gönderince bocaladılar. Şimdi de locamın Mahmutyazıcıoğlu tarafından satın alındığını söylüyorlar. Buz gibi bir yalan. Yargı önünde hepsinin hesabını soracağım. Kimse benim üzerimden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a operasyon çekemez.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
  1. iş adamı Atalay Demirbaş
  2. İstanbul seçimleri
  3. Yıldırım Demirören
  4. Aydın Doğan
  5. Recep Yazıcı
  6. Kuzu Grup
  7. Sea Pearl
  8. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  9. İnönü Stadı
  10. Beşiktaş
  11. Gezi eylemleri
  12. Çarşı
  13. Çarşı Grubu
  14. FETÖ’cü Resul Yıldırım
  15. 15 Temmuz gecesi
  16. Bakırköy Belediye Başkanı
  17. Şafak Mahmutyazıcıoğlu
  18. Beşiktaş Spor Kulübü
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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