Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı koruyacağız

Türkiye dostu Müslüman ülkeden acı haber

3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu'nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor
Siyaset

FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
FETÖ modeli finans! Savcılık: İmamoğlu’nun sistemi, himmet mantığıyla işliyor

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan “çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesi, siyaset gündemine bomba gibi düştü. Savcılık, İmamoğlu'nun kurduğu yapının, kamu kaynaklarını sistematik biçimde kullanarak, FETÖ’nün “himmet sistemi” ile benzer bir finansman mantığına sahip olduğunu öne sürdü.

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulan iddia edilen“çıkar amaçlı suç örgütü”ne dair hazırlanan iddianame, çarpıcı tespitler içeriyor. Savcılık, İmamoğlu’nun sahip olduğu kamu gücünü ve belediye iştiraklerini “kişisel ve siyasi çıkar amacıyla” kullandığını ileri sürdü. İddianamede, örgütün işleyişi hakkında FETÖ sistemi, himmet mantığıyla işlediği belirtildi.

İmamoğlu hakkında hazırlanan “çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesinde, İBB Başkanı’nın kurduğu sistemin işleyişiyle ilgili dikkat çekici tespitler yer aldı. Savcılığa göre İmamoğlu, sahip olduğu kamu gücünü “kişisel ve siyasi çıkar amacıyla” kullandı, kurduğu yapı ise FETÖ’nün “himmet sistemi”ne benzer şekilde çalıştı.

İddianamede, İmamoğlu’nun yönettiği örgütün kamu kaynaklarını ve belediye iştiraklerini sistematik biçimde kullandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

                •             “Ekrem İmamoğlu, sahip olduğu kamu gücünü sonuna kadar kullanmış ve kullandırmıştır.”

                •             “Belediyelerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ve iştiraklerinden, kendisi ya da yakın yöneticileriyle bağlantılı iş insanlarına ihaleler aldırılmıştır.”

                •             “Kurulan paravan şirketler üzerinden milyarlarca lira tutarında ihaleler yapılmıştır.”

                •             “Bu süreçte çok sayıda ruhsat ve imar usulsüzlüğüne göz yumulmuştur.”

İHALELERDEN "SİSTEME" YÜZDE 10-15 PAY

Savcılığa göre, alınan ya da aldırılan ihalelerden, usule aykırı verilen ruhsatlardan ve imar izinlerinden elde edilen gelirlerin yüzde 10 ila 15 arasındaki bölümü doğrudan “sisteme”, yani örgüt kasasına aktarılıyordu.

İddianamede bu yapının, “örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin hem parti içi hem de şahsi olarak zenginleşmelerine imkân sağladığı” belirtildi.

İMAMOĞLU ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ

Lideri: Ekrem İmamoğlu
Yöneticiler: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Hüseyin Gün.
Bazı örgüt üyeleri: Tuncay Yılmaz, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Yakup Öner, Mustafa Akın, Yiğit Oğuz Duman, Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve Mehmet Pehlivan.

PARAVAN ŞİRKETLERLE BÜYÜK SERVET

Soruşturma dosyasında, belediye bağlantılı ihalelerin paravan şirketler aracılığıyla belli bir merkezde toplandığı, böylece hem usulsüz kazançların hem de kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme yönlendirildiği vurgulandı.

Savcılık, örgüt üyelerinin “görünürde ticari, gerçekte ise siyasi finansman amaçlı” işlemler yürüttüklerini, elde edilen bu gelirlerin İmamoğlu’nun siyasi geleceği için bir fon olarak değerlendirildiğini tespit etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAĞI”

İddianamede yer alan bilgilere göre, “paravan olarak kullanılan kişilerden elde edilen ve sisteme aktarılan paralar”, Ekrem İmamoğlu’nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kullanılmak üzere hem maddi hem de insan kaynağı oluşturmayı hedefliyordu.

Savcılık, bu sistemin “kamusal yetkinin kişisel ve örgütsel menfaat için kullanılmasının tipik bir örneği” olduğunu belirterek, yapının FETÖ’nün himmet sistemiyle benzer bir finansman mantığına sahip olduğuna dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

