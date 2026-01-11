Dursun Özbek’ten derbi yenilgisi sonrası sert sözler! ‘Seviyesiz paylaşımları kınıyorum'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri maçta yaşananlarla ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Alınan sonucun herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Özbek, "Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum. Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray’a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır" diye konuştu.

"Transferler konusunda çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir"

Transfer süreciyle ilgili yapılan eleştirilere saygı duyduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray’a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum"

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için müsabaka öncesinde gerçekleştirilen saygı duruşunda Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlarıyla ilgili de konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum. Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını ortaya koymuştur"

Sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmaması için rakipleri hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih ettiklerini belirten Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki; Galatasaray’ın büyüklüğüyle, tarihiyle ve değerleriyle alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulmuşlardır, yine bulacaklardır. Dün akşamın net özeti şudur: Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile, kazanmaya uzun süredir hasret kalmış; bu hasretin getirdiği öfkeyi ve sevgisizliği diline yansıtan bir camianın karşılaşmasını izledik."

"Şimdi birlik olma zamanıdır"

Galatasaray camiasının her yaşadığı hayal kırıklığından güçlenerek çıktığını vurgulayan Özbek, "Bugün üzgünüz. Önümüzde hedeflerimiz için çok önemli bir fikstür varken, şimdi birlik olma zamanıdır. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi Galatasaray’ı sevenleri yine mutlu edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.