İstanbul’da kar alarmı! Sabiha Gökçen Havalimanı için flaş karar
İstanbul’da yarın kar bekleniyor. Bu nedenle ulaşım konusunda tedbirler alınıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yarın için uçuş azaltma kararı alındı.
İstanbul’da yarın kar bekleniyor. Bu nedenle ulaşım konusunda tedbirler alınıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yarın için uçuş azaltma kararı alındı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını duyurdu.
HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.
Bilindiği üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı için peş peşe uyarılarda bulunmuştu.
Meteoroloji verilere göre yarın İstanbul'un 0 derece olması beklenirken kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arasında olacağı öngörülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23