FETÖ liderinin son videosunda ilginç olay! Yiyemediklerini o isme gönderdi
FETÖ lideri Fetullah Gülen, yeni videosunda FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e mesaj gönderdi.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:12
FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayınlanan sohbet videosundaEnes Kanter'e ilginç bir mesaj göderdi.
Sohbet sırasında bir an duraksayan FETÖ lideri, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’e verilmesini istedi.
Bu isteğinin ardından Gülen, “Neyse adını verdik onu deşifre ettik yeni bir dava açarlar hakkında” diye konuştu.
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