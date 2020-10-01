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Gündem FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor
Gündem

FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Terör örgütü FETÖ ve itleri Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. FETÖ üyeleri Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulunduğunu söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:27:00 -
FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tanınmış tetikçileri Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik kampanyalara katılıyor.

Azerbaycan'ı Ermenistan'a saldırmakla suçlayan terörist FETÖ'cüler algı operasyonu yapmaya çalışıyor.

FETÖ yayın organı olan Ahval isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Yavuz Baydar ve Adem Yavuz Arslan gibi isimler, Azerbaycan'ın halkı mücadelesini baltalamak isteyerek; savaşı Türkiye'nin kışkırttığını ve bölgeye bir sürü cihatçı gönderdiğini ve Azerbaycan'ı Ermenistan'a saldırma itham ediyorlar.

FETÖ'cü Uslu tweet atıyor

FETÖ'cü Emre Uslu gibi teröristler sosyal medya hesaplarından "#SavasaHayır" etiketli paylaşımlarda bulunarak Azerbaycan'ın haklı savunmasına leke sürmeye kalkışıyorlar.

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