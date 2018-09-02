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‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’ uyarısı!

Kırgızistan’a çıkarma yapan Başkan Erdoğan, “FETÖ’nün Kırgızistan’da hâlâ mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabii ki gelecekle ilgili bizim 15 Temmuz’da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır. Bişkek’e TİKA vasıtasıyla Maarif Vakfı ve Yunus Emre Kültür Merkezi açacağız”dedi.

02 Eylül 2018 Pazar 12:58
‘FETÖ, kardeşlerimizi de vurmasın’ uyarısı!

Hacı Yakışıklı/BİŞKEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk olarak Azerbaycan’ı ziyaret etmişti. Erdoğan dün de bir başka kardeş ülke Kırgısiztan’a 3 sürecek çıkarma yaptı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Erdoğan, başkanlık ettikleri Devlet Konukevi’ndeki 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısında yaptığı konuşmada kardeş ülkeye dostane uyarılarda bulundu.

FETÖ ARAMIZI BOZMAYA ÇALIŞTI

Türkiye ile Kırgızistan’ın kardeş olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kırgızistan’ın yanında yer almış, Kırgızistan’ın kalkınmasına her zaman destek olmuştur. 2011’de de YDSK’yi kurarak ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Buna rağmen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hiç arzu etmediğimiz halde işbirliğimizde kısmi bir duraklama yaşandı. Biz ilişkilerimizin tekrar olması gereken düzeye çıkarılması için elimizden geleni yapmaya hazırız.

HAİNLER HÂLÂ KIRGIZİSTAN’DA

Özellikle FETÖ konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin geldiği noktayı mevkidaşı Ceenbekov ile samimi bir şekilde ele aldıklarına belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugünkü görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda atılabilecek müşterek adımları da değerlendirdik. Biz kardeşsek çektiğimizi kardeşlerimizin çekmesini istemeyiz. Çünkü biz darbe yedik, aynı darbeyi Kırgızistan yesin istemeyiz. 15 Temmuz tarihinde bir darbe girişiminde bulunan FETÖ, mevcut olduğu tüm ülkeler için büyük bir tehdit teşkil ediyor. FETÖ’nün Kırgızistan’da hâlâ mevcudiyetini sürdürüyor olması, tabii ki gelecekle ilgili bizim 15 Temmuz’da yaşadığımız sıkıntıyı biz Kırgızistan yaşamasın istiyoruz. FETÖ konusunu gündemimizden çıkararak olumlu gündeme yoğunlaşmamız iki tarafın da yararına olacaktır.

1 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ

İki ülkenin ticaret hacminin potansiyelin gerisinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Yıllık ticaret hacmimizi en kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine bizler bağlıyız. Sizden ricam işadamlarımızın Kırgızistan’a yatırım yapmaları konusunda gerekli desteğin verilmesi, teşviklerin sağlanması ve onların korunması olacaktır. Ayrıca Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile Maarif Vakfı’nın Bişkek’te en kısa sürede açılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Böylece Türkiye-Kırgızistan arasındaki çalışmalar da hız kazanacaktır.” Toplantıda birçok anlaşmaya da imza atıldı.

SICAK KARŞILAMA

Kırgızistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, uçaktan inişlerinde geleneksel Kırgız hamur işi “Borsok” ve bal ikram edildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:58
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Azerbaycan
  4. Kırgısiztan
  5. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov
  6. Devlet Konukevi
  7. 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK)
  8. FETÖ
  9. 15 Temmuz
  10. Emine Erdoğan
  11. Borsok

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