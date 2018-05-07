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FETÖ İyi parti için göndermiş!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FETÖ mensuplarının sosyal medya üzerinden propaganda girişimleri sürüyor. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in genel başkanı olduğu ve muhalefetin dörtlü ittifakında da yer alan İyi Parti'nin iletişim ekibinin başındaki isim Kerim Çoraklık'ın FETÖ'ye destek paylaşımları dikkati çekiyor. Kerim Çoraklık'ın İyi Parti için ABD'de Silikon Vadisi'ndeki görevinden ayrılarak Türkiye'ye geldiği biliniyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:36
FETÖ İyi parti için göndermiş!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FETÖ üyesi isimler sosyal medyada propaganda faaliyetlerini arttırdı. Muhalefetin dörtlü ittifakı arasında yer alan İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında bulunan Kerim Çoraklık'ın FETÖ'ye destek paylaşımları yapıyor.

Kerim Çoraklık'ın attığı tweetlerde hükümetin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini her fırsatta eleştirildiği, terör örgütünün elebaşı Gülen'e de methiyeler dizdiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, ardından serbest bırakılan Kerim Çoraklık'ın FETÖ sempatizatı tweetler attığı görüldü.

FETÖ'CÜ ENES KANTER'E DESTEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhine paylaşımlar ve sözler sarfeden FETÖ üyesi Enes Kanter'e destek mesajında "Milli takıma almadığınız Kanter, Oklahoma City Thunder ile 70 milyon dolara anlaştı" şeklinde sosyal medyada paylaşım yaptı.

AK PARTİ'YE HAKARET

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Çoraklık'ın AK Parti hakkında hakaretler sarf ettiği de görülüyor. Hükümet ve AK Parti'ye karşı propaganda yürüten İyi Parti İletişim Sorumlusu Çoraklık'ın attığı tweetler sosyal medyada büyük tepki topluyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:36
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. enes kanter
  4. Kerim Çoraklık

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