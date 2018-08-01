FETÖ imamı Hakan Çiçek'i 2 saniyelik video ele verdi!

Darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan FETÖ'nün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in telefonlarında önemli bilgilere ulaşıldı. Çiçek yeni telefonunu 7 Mart 2016'da Gülen'in ABD'deki çiftlik evinde aktive etmiş.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, Akıncı Hava Üssü yakınlarındaki arazide yakalanmıştı. Sivil imamların yargılanması sürerken, arazide bulunan ve Batmaz ile Çiçek'e ait olduğu tespit edilen telefonların incelemesine ilişkin Emniyet yeni bir ek rapor hazırladı. Rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

GÜLEN İLE GÖRÜŞME

Ek raporda, Hakan Çiçek'in 15 Temmuz 2016 günü darbe teşebbüsünün başladığı anlarda ABD'deki FETÖ mensuplarıyla yazışmalar yaptığı, saat 20.50.02'de, yani darbe girişiminin başladığı saatlerde rehberinde ‘Eczacı Abdi' olarak kayıtlı kişiyle Face Time uygulaması üzerinden görüştüğü belirtildi. Raporda "Saat 20.50.02'de Eczacı Abdi'den gelen çağrı ile başlayan ve 3 dakika 51 saniye süren görüşmede terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü değerlendirilmektedir" ifadesine yer verildi.

Rapora göre, ‘Eczacı Abdi' olarak kayıtlı kişinin "Abdullah Bayram' olduğu, ‘Hkn Ada Avukat' olarak kayıtlı kişinin Hakan Serbest, ‘Esat Ev' ve ‘Eturkyolu' adıyla kayıtlı kişinin ise Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu olduğu saptandı.

Raporda en dikkat çeken tespit, Hakan Çiçek'in telefonunun lokasyon kayıtları oldu. Çiçek'in yeni aldığı telefonu 7 Mart 2016'da aktive ettiği belirtilerek, "Sanığın ele geçirilen cep telefonunu ilk olarak ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Merkez Komitesinin barındığı çiftlik evinde aktive ettiği anlaşılmaktadır" tespiti yapıldı.

MASAL KAFE'DE BULUŞMA

Raporda, sanığın 25 Haziran 2016 tarihindeki lokasyon kaydının ABD'de örgütün buluşma yeri ‘Masal Kafe' adlı mekanda olduğunun tespit edildiği belirtildi. Çiçek'e ait bir diğer lokasyon kaydının 24 Haziran 2016 tarihinde J.F. Kennedy Uluslararası Havalimanı olduğu belirtilerek, "Bu havalimanı Pensilvanya'daki örgüt evine ulaşmak için en kısa yol" tespitine yer verildi. Raporun sonuç bölümünde ise sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in darbe hazırlıkları kapsamında aynı tarih aralığında ABD'de oldukları belirtildi.

‘YARIN GÖRÜŞÜRÜZ AKŞAMA GEL'

EMNİYETİN ek raporunda, Çiçek'in lokasyon kayıtları için özetle şu bilgilere yer verildi: "Sanık Hakan Çiçek'in kullanmış olduğu cep telefonunu 7 Mart 2016 tarihinde Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evindeki silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve çatı yapılanmasına mensup Merkez Komitenin barındığı binada bir video ve aynı videoya ait (1) adet fotoğraf çekerek, cep telefonuna medya lokasyon kaydı olarak kaydettiği, bu lokasyondan (1) adet ‘mov' formatında video kaydettiği tespit edilmiştir. ... 2 saniyelik video dosyası içerisinde ise ‘yarın görüşürüz akşam gel' diye bir ortam konuşmasının yer aldığı duyulmuştur."