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'FETÖ icat oldu, mertlik bozuldu'

Yeni Akit Youtube kanalında 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Milleti'nin darbeciler karşısındaki dik duruşunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:01:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıldönümünde FETÖ'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Milleti'nin darbeciler karşısındaki dik duruşunu anlatan Uğurlu, göz yaşlarına hakim olamadı.

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