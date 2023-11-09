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Gündem FETÖ hala faaliyette... Belgesi ortaya çıktı
Gündem

FETÖ hala faaliyette... Belgesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 09:21:00 -
FETÖ hala faaliyette... Belgesi ortaya çıktı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerde FETÖ’cülerin faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Bursalı, FETÖ imamına rapor verdiğini belirttiği Rektör'ün ismini kamuoyuna açıkladı. Rapor Vatan Partisi'nin X hesabı üzerinden paylaşıldı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Üniversite Rektörü’nün, FETÖ’nün Amerika’daki Akademi İmamına yazdığı raporların ilkini Vatan Partisi Genel Merkezi’nde açıkladı.

 

Bursalı, FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Amerika’daki firari Akademi İmamı Şerif Ali Tekalan’a yazdığını belirttiği raporları açıkladı.

 

Söz konusu rapor, partinin X hesabından yayımlandı.
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İşte o rapor:

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