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Gündem FETÖ firarisi kadın yakayı ele verdi!
Gündem

FETÖ firarisi kadın yakayı ele verdi!

Siirt’te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 23:00:00 -
FETÖ firarisi kadın yakayı ele verdi!

Siirt’te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, babasının evinden çıkarken yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ekiplerce yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucu firari hükümlü, Kurtalan ilçesindeki babasının ikametinden çıktığı sırada yakalandı. Örgütün ’Kütahya ili öğretmenler grubu sorumlusu’ olduğu öne sürülen hükümlünün, öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Batman M Tipi Cezaevi’ne gönderildi” denildi.

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