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Gündem FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de enselendi
Gündem

FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de enselendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan eski komiser, gizlendiği evde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 12:18:00 -
FETÖ firarisi eski komiser İzmir'de enselendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski komiser, gizlendiği evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski komiser H.K'nin Karabağlar ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen H.K'nin 2017 yılında KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

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