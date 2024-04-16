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Yerel FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Yerel

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 23:51:00 -
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ firari eski emniyet müdürü Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri ve unvanları geri alınan, hakkında Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ’ye bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.

Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ş., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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