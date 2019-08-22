FETÖ firarisi Can Dündar’dan Volkswagen’e skandal çağrı

Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrika için Türkiye'yi seçmesi FETÖ firarisi Can Dündar'ı çıldırttı. Dündar, Die Zeit'da yer alan "Erdoğan Volkswagen istiyor" başlıklı yazısında “Erdoğan rejimini ayakta tutmak için Volkswagen’i kullanacak” ifadesini kullandı.



ÇAĞRIDA BULUNDU: YATIRIMDAN VAZGEÇİN



Bu yatırımın Erdoğan’ı güçlendireceği yorumuyla “Vazgeçin” çağrısında bulunan Dündar, duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti: “Volkswagen’i ikna edebilirse bunu rejimini aklamakta, diğer markaları çağırmakta kullanabilecek."



TÜRKİYE'YE GÜVENMEYİN MESAJI



Volkswagen’ın Türkiye’ye değil Erdoğan’a yatırım yaptığı izleniminin doğacağı yorumunda bulunan Can Dündar, “Yatırım yapılan rejimin, içeride hukuku nasıl hiçe saydığını görünce, verdiği güvenceye inanmak zor” cümleleriyle Türkiye’ye güvenmeyin mesajı verdi.