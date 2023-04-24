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Gündem FETÖ firarisi Can Dündar elin Almanı'nın ödülüyle utanmadan gururlandı!
Gündem

FETÖ firarisi Can Dündar elin Almanı'nın ödülüyle utanmadan gururlandı!

Yeniakit Publisher
2023-04-24 23:29:00 -
FETÖ firarisi Can Dündar elin Almanı'nın ödülüyle utanmadan gururlandı!

FETÖ'cü Can Dündar, ülkesinden firar ederek sığındığı Almanya'da, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in de konuk olduğu basın balosunun konuşmasını gerçekleştirdi.

Federal Basın Konferansı’nın düzenlediği 70. Basın Balosu'nun, Cuma gecesi Berlin Adlon Otel’de düzenlendiği öğrenildi.

FETÖ firarisi Can Dündar, basın balosunun açılış konuşmasını yaptı.

Utanmadan gururlandı!

Can Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yemek boyunca Steinmeier ile sohbet ettik" diyerek gururlandı.

Dündar, "Türkiye’de 'terör listesi'ne konulan bir gazeteciyi davet ederek gösterdikleri dayanışmadan ötürü konferans yöneticilerine teşekkür ettim." ifadelerini kullandı.

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