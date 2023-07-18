  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkutan tahıl koridoru açıklaması: Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya

Meteoroloji'nin son tahmini dehşete düşürdü: Resmen çok büyük çok, 2'nci sıcak hava dalgası geliyor!

Sözcü'den yangın provokasyonu! AK Parti milletvekili devreye girdi

Almanya Başbakanı Scholz'dan şoke eden sözler: Rusya anlaşmayı yenilemedi, bu adım kötü bir haber dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da!

Boşuna 'takoz' denilmiyor! CHP'den TOKİ'ye çelme

Veysel Memiş: Yılın ilk yarısında milyonlarca dolarlık ihracat! Bizi seçtiler diyerek duyurdu!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası! Teröristin ifadesi ortaya çıktı: Polisi aradım...

Duyanlar Türkiye planı yapıyorlar: Küresel saç ekiminin adresi oldu! Beklenmedik plana hizmet, 52 milyar dolar

28 Şubat artığı Fatih Altaylı ile Bengi Başer'den dindarlara çirkin sözler!
Gündem FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e bir darbe daha! Yeğeni ve eşi cezaevine gönderildi
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e bir darbe daha! Yeğeni ve eşi cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 01:03:00 - 2023-07-18 01:09:27
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e bir darbe daha! Yeğeni ve eşi cezaevine gönderildi

İstanbul'daki 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan terörist elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve eşi Nur Gülen tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen ile eşi Nur Gülen ve Nur Gülen'in babası Bekir Öztürk ile annesi Mine Öztürk’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman ve eşi Nur Gülen nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Bekir ve Mine Öztürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 yıldır o gaybubet evinde saklanmışlar!

Söz konusu operasyonda Sancaktepe'de "gaybubet evi" olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlenmişti. 4 şüphelinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıkları belirtilmişti.

Şüpheliler "örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmaları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev almaları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı olmaları" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETö’nün 15 Temmuz ihaneti 7. yıldönümünde lânetle anılıyor! Tankı-topu iman gücüyle ezdiğimiz gece
FETö’nün 15 Temmuz ihaneti 7. yıldönümünde lânetle anılıyor! Tankı-topu iman gücüyle ezdiğimiz gece

15 Temmuz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETö’nün 15 Temmuz ihaneti 7. yıldönümünde lânetle anılıyor! Tankı-topu iman gücüyle ezdiğimiz gece

Avrupa FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor
Avrupa FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor

Gündem

Avrupa FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor

Tam 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Tam 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Gündem

Tam 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Pensilvanya'dan gelen görüntüler dikkat çekti! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e soğuk duş!
Pensilvanya'dan gelen görüntüler dikkat çekti! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e soğuk duş!

Gündem

Pensilvanya'dan gelen görüntüler dikkat çekti! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e soğuk duş!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23