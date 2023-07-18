FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e bir darbe daha! Yeğeni ve eşi cezaevine gönderildi
İstanbul'daki 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan terörist elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve eşi Nur Gülen tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Selman Gülen ile eşi Nur Gülen ve Nur Gülen'in babası Bekir Öztürk ile annesi Mine Öztürk’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selman ve eşi Nur Gülen nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Bekir ve Mine Öztürk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 yıldır o gaybubet evinde saklanmışlar!
Söz konusu operasyonda Sancaktepe'de "gaybubet evi" olarak kullanılan bir adrese baskın düzenlenmişti. 4 şüphelinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıkları belirtilmişti.
Şüpheliler "örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırmaları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev almaları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı olmaları" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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