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FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan tutuksuz yargılandığı davada, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı- Mahkeme heyeti, firari sanık hakkında hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:45
FETÖ elebaşının korumasının eşine hapis

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz firari sanık Hatice Çelikcan gelmedi.

Duruşmada dinlenilen tanık G.Y. sanığı tanımadığını ancak kocasını (Nazmi Çelikcan) bildiğini belirterek, kocasının emekli polis olduğunu, Amerika'ya gittiğini, FETÖ elebaşının malikanesinde kaldığını kendisine söylediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı da davaya ilişkin mütalaasında, sanığın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı, halen firari olduğu, örgüt üyelerinin gizli haberleşme aracı olan COCO adlı programı kullandığı, Bank Asya'ya örgüt talimatı sonrasında para yatırdığını aktardı.

Mütalaada, sanık Hatice Çelikcan'ın bu nedenlerle ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yasa dışı yollardan ülkeyi terk etmesi ve halen firari olduğunun anlaşılması nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, firari sanığın hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir dönem korumalığını yaptığı, kapatılan Zaman gazetesinin güvenliğinde de çalışan eski polis memuru Nazım Çelikcan'ın eşi Hatice Çelikcan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın eşinin 15 Temmuz'dan önce yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.

Hatice Çelikcan'ın da FETÖ'den kaydının bulunduğu anlatılan iddianamede, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan sanığın daha sonra tutuklandığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Hatice Çelikcan hakkında ilgili makamlarca yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY yapılanması içerisinde "mahrem imam" olduğu ve İstanbul, Muş ve Çorum illerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşıldığına vurgu yapılmıştı.

İddianamede, sanık Çelikcan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hakkında dava açılan sanık Çelikcan tutuklu yargılandığı sırada, mahkemenin eski heyeti tarafından tahliyesine karar verilmişti. Daha sonra yapılan duruşmalara gelmeyen sanık Hatice Çelikcan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:45
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