FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni hakkında karar verildi

MİT operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve aynı zamanda Gülen'e en yakın isim, sözde özel kalem Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi Selahaddin Gülen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İki Türk Bayrağının arasında elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Selahaddin Gülen'in FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini organize eden mahrem yapılanması ile örgüt elebaşı Gülen arasındaki irtibatı sağlayan isim olduğu belirtildi.

Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan zanlının, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenildi. FETÖ elebaşının yakınlarının da MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin Gülen, çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Gülen'in, örgütün yurtdışı yapılanmasında yer aldığı, örgütle iltisaklı okulda görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, ve Bylock kullandığı tespit edildi.