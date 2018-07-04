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FETÖ elebaşı Gülen'in korumaları tutuklandı!

FETÖ'nün ABD'de yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'i korumaları olarak örgüt tarafından görevlendirilen 3 eski emniyet müdürü tutuklandı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
FETÖ elebaşı Gülen'in korumaları tutuklandı!

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran Cuma düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 eski emniyet müdürü, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimi, sorgulama sonucunda şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

SUAT Ç.'NİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Eski emniyet müdürleri Mustafa G, Kamil T. ve Mahir K'nin 17-25 Aralık sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i korumak amacıyla örgüt tarafından görevlendirildikleri belirlenirken, aynı kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen eski emniyet müdürü Suat Ç'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yakın dövüş teknikleri konusunda eğitimli emniyet müdürlerinin nöbetleşe, farklı tarihlerde ABD'ye gittikleri de tespit edildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47
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