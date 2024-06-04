FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya’daki terör kampından 23 yıl sonra neden kovuldu? Sağ mı değil mi? Eski istihbaratçı tek tek açıkladı

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'dan kovulma sürecini anlattı. Gülen'in ABD'deki faaliyetlerinin sona erdirildiğini belirten Orakoğlu, örgüt içindeki çözülmelerin arttığını ifade etti. Gülen'in sağlık sorunları nedeniyle bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyleyen Orakoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"FETÖ elebaşı 23 yıldır ABD’de 400 dönümlük çiftlikte yaşamını sürdürüyordu. Türkiye’den 8 bin kilometre uzaktaki 400 dönümlük arazinin üzerinde çok sayıda villa var. ABD’de hayatını sürdüren örgütün üst düzey yöneticileri hayatlarını burada, FETÖ elebaşının dizlerinin dibinde sürdürüyorlar. Hepsi silahlı terör örgütü yöneticisi. Üstelik FBI koruması altındalar. Burası Pensilvanya... Fetullahçı Terör Örgütü’nün yönetildiği yer. FETÖ elebaşı 23 yıldır Pensilvanya’da. Bu durum örgüt üyeleri için motivasyon kaynağı. Öyle ki, firarilerden önemli isimler de ABD’ye kaçtı... Hepsi firari ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kucağındaydılar.

FETÖ AMERİKA’DA 2 YÖNTEMİ BENİMSEDİ

Türkiye karşıtı lobiler ile kirli ilişki kurdu. Özellikle Ermeni ve Yunan lobileriyle iş tuttu. Kongreye gönderilecek isimlere de yüklü bağış yaptı. Amaç, 15 Temmuz sonrası Amerika’da tutunmak ve Örgüt için pozitif imaj sağlayabilmek. Enes Kanter de o imaj için kendini paralayanlardan. FETÖ’yü 'şirin ve mağdur' göstermek için yapmadığı kalmadı. Times meydanında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine ilan bile veren Kanter, Örgütün ABD’deki sözcüsü oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ’NÜN ABD’DEKİ FİNANS KAYNAĞI

Kongrede Türkiye aleyhine imza kampanyalarında da ön sırada o vardı. Kanter, FETÖ elebaşını kutsamaya devam ediyor. ABD’deki finans kaynağı da bilindik yöntemle sağlanıyor. Charter okullar önemli finans kalemi. Yüzlerce okuldan 800 milyon dolar gelir elde ediyor. FETÖ, elemanlarını da bu okullarda istihdam ediyor. Türkiye’de kara propagandanın kompetanı olarak biliniyorlardı.

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

Amerika’da da durum farklı değil. Sözde düşünce kuruluşlarıyla konferans düzenleniyor. Türkiye nefretlerini kusanlar ise siyasetçi, yazar, sanatçılar oluyor. Ankara, FETÖ ele başının iadesini istiyor. Bunun için binlerce sayfalık dosyalar hazırlandı. ABD Adalet Bakanlığına gönderildi. Yalnız bakanlık dosyaların hiçbirini mahkemeye göndermedi. Bugün Washington ile ilişkilerde en büyük sorun FETÖ. Zira Türkiye FETÖ’cülerin Amerika’da korunmasından rahatsız. NATO müttefikinin iade etmemesi güven bunalımına neden oluyor.

FETULLAH GÜLEN KOMADA MI, ÖLDÜ MÜ?

15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in önce Pensilvanya’dan kaçırıldığı, sonrasında ise komada olduğu ve ölduğü iddiaları ortaya atıldı. Gülen’den haber alamayan yakınlarının ise Pensilvanya’daki yerleşkeyi bastıkları öğrenildi. Ebu Seleme Gülen’in paylaştığı mesajlar üzerine yerleşkeye gelen yakınlarının, Fetullah Gülen’i görmek istemesi üzerine sert tartışmaların yaşandığı belirtildi. Tutulduğu odada fotoğrafı paylaşılan FETÖ elebaşı Gülen’in bilinçsiz bir şekilde görüldüğü, ruh ve beden sağlığını kaybettiği, komada olduğu ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle daha sakin bir yere götürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ölmediğini gösteren bir fotoğrafla birlikte Gülen’in iyi olduğu paylaşımı yapıldı. Ancak bu fotoğraf Gülen’in sağlığı üzerindeki tartışmaların artmasına ve hatta Çiftliğe yaklaşık 5 dakika mesafede bulunan bölgede FETÖ’ye ait Gurbet Cemetery isminde ve ABD’de ölen örgüt elebaşlarının gömüldüğü bir mezarlığa defnedildiği iddialarına neden oldu. AA’ya ait bir dron ile yapılan keşifte mezarlık bölgesinin görüntülendiğini fark eden 2 örgüt üyesinin hızlı adımlarla üzeri örtülü bir yeri kontrol etmeye gelip daha sonra buradan uzaklaşmaları da bu iddialara dayanak gösterildi. Gülen’in öldüğüne yönelik iddiaları güçlendiren önemli bir neden de FBİ ajanlarının Gülen’le ilgili koruma GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ gösterildi."