FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Son dakika açıklama geldi!

Fetullah Gülen son dakika öldü iddiası doğru mu? Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. New Jersey’de bulunan Tughrbooks isimli kitap yayıncısı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in öldüğünü paylaştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu belirtmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti. Gülen'in hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü. FETÖ’nün ABD’deki yayıncıları Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Türkiye saatiyle 23.37’de terörist başı Fetullah Gülen’in öldüğü ve varisinin Cevdet Türkyolu olduğu duyuruldu. Taziye ilanı formatındaki tweetler kısa süre sonra silindi.

FETÖ'nin ABD'deki bir başka yayıncısı Ant Stores sosyal medyadan paylaştığı mesajında hacklendiklerini belirtti. Paylaşımda, "Şu anda hesaplarımız yoğun saldırı altındadır. The Fountain dergisinin hesabı hacklenmiştir. Geri alma çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili hesaplardan geçtiğimiz 1 saat içinde yapılan paylaşımlar gerçekdışıdır" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, Twitter hesabından Gülen'i 'öldü iddialarından' 1 saat önce ziyaret ettiğini duyurarak haberleri yalanladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, son yayınlanan videosunda hastalığını açıklamıştı. Fetullah Gülen, “Ben çok fazla değil ama biraz rahatsızım yani… Çok düşük bir eforu taşıyamayacak kadar, öyle bir şey var”” demişti.