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Siyaset "FETÖ destekliyor" dediği İyi Parti'ye başkanvekili oldu
Siyaset

"FETÖ destekliyor" dediği İyi Parti'ye başkanvekili oldu

Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği galiz küfürün akabinde göstermelik bir şekilde grup başkanvekilliğinden alınmasının ardından söz konusu göreve getirilen Erhan Usta'nın geçmişte "İyi Parti'yi FETÖ destekliyor" dediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 17:02:00 - 2021-11-08 17:04:02
"FETÖ destekliyor" dediği İyi Parti'ye başkanvekili oldu

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği galiz küfürün akabinde göstermelik bir şekilde grup başkanvekilliğinden alınmasının ardından söz konusu göreve Erhan Usta getirildi. Kamuoyu, "Erhan Usta kimdir" sorusuna yanıt ararken, Usta'nın daha önce İyi Parti ile ilgili ortaya attığı iddialar tekrar gündeme geldi.

2018'e kadar MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken AK Parti'ye yönelik eleştirileri sebebiyle partisinden ihraç edilen ve daha sonra İyi Parti'ye geçen Samsun Milletvekili Usta'nın, Samsun Bağımsız Milletvekili olarak bulunduğu dönemde İyi Parti ile alakalı FETÖ iddiasını ortaya attığı belirtildi.

"İyi Parti'yi FETÖ destekliyor"

Yeni grup başkanvekili eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportaj akıllarda soru işareti bıraktı. Millet İttifakı'nın FETÖ destekli olduğunu belirten Usta, şu ifadeleri kullanmıştı: "CHP'nin başını çektiği, HDP'nin ve İP'in içinde olduğu bir ittifak var. Bunla bir seçim ittifakı haline dönüşür mü bilmiyorum. Ama kendilerinin de ifade ettiği gibi ilkesel anlamda bir ittifak var. Ve çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ destekliyor."

Koray Aydın da aynı ilkesizliğe imza atmıştı

Bilindiği üzere Koray Aydın da İYİ Parti için yine "FETÖ'cüler de destekliyor" açıklaması yapmıştı.

 

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