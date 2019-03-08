FETÖ davasında Akşener bombası! "Meral abla derlerdi..."

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmiş, Oğuztürk savcılık ifadesinde ByLock'u örgütsel amaçlı değil, Alaaddin Kaya'nın damadı Bora Erdem ile olan gönül ilişkisi sebebiyle kullandığını söylemişti.

Akşener detayı

Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Oğuztürk duruşmasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili ilginç bilgiler verdi.

Doktora tezi için...

Oğuztürk, "Bora Erdem ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde tanıştım. Lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Tedavi sürecimde Bora Erdem, dönemin rektörü ile olan yakınlığım sebebiyle benimle yakından ilgilendi. Daha sonra kanseri yendim. İyileştikten sonra Bora başka bir üniversitede asistan oldu. Doktora tezini yazmak için bizim üniversitenin kütüphanesine gidip geliyordu. Samimiyetimiz bu şekilde arttı. Bora Erdem ile aramızda duygusal yakınlık şeklinde bir ilişki olmadı. Bir defasında Bora, Whastapp benzeri bir program kullandığını, buradan rahat konuşabileceğimiz söyledi ve masanın üzerindeki telefonumu alarak sonradan ByLock olduğunu öğrendiğim programı kurdu. Ben Bora dışında bu programı hiçbir şekilde kullanmadım…" dedi.

"Meral abla" diyormuş!

Burcu Kalkan Oğuztürk, Bora Erdem ile görüşürken Meral Akşener'i övücü konuşmalar yapmasının dikkatini çektiğini söyledi. Oğuztürk şunları kaydetti: "Bora konuşmalarında Meral Akşener'in mutlaka MHP'nin başına geçmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak bildiğim kadarıyla MHP'nin kurultayına ilişkin dava henüz açılmamıştı. Bora, Meral Akşener'den 'Meral abla' diye bahsediyordu. Meral Akşener ile aralarında bir samimiyet olduğu hissediliyordu. Durduk yerde 'Meral abla' diyordu. Ben de aralarında bir görüşme ve samimi bir diyalog olduğunu düşündüm."

Duruşma 29 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: Sabah