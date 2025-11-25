FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

ÖZEL HABER

Açtıkları sahte hesapların arkasına sığınarak manipülatif içerikler üreten, özellikle AK Parti iktidarına ve mütedeyyin kesime yönelik sosyal medyada karalama kampanyaları organize eden operasyon çocuklarının maskesi nihayet düştü. ABD’li milyarder Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X’in devreye aldığı ve kullanıcıların hesaplarını hangi ülkede oluşturduğunu, mevcut konumunu, kaç kez isim değiştirildiğini ve diğer detayları gösteren şeffaflık uygulamasıyla, Türkiye düşmanı hesapların hangi ülkelerden yönetildiği ortaya çıktı. Kurduğu “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” ile İstanbul’un kaynaklarını yağmalayan yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve CHP propagandası yapan “Büyükşehir Çalışıyor”, “Daily CHP”,“Atakız” gibi X hesaplarının, başta FETÖ ihanet örgütü üyelerinin kümelendiği ABD olmak üzere Kanada, Hollanda, Almanya, hatta İsrail gibi ülkelerden yönetildiği belirlendi.

FETÖ’NÜN TROLLERİ CHP EMRİNDE

Sığındıkları ülkelerde CHP için trol çiftliği kuran ve etkileşim uğruna her türlü alçaklığa tevessül eden ihanet hesapları ve yayın yaptıkları ülkelerden bazıları şöyle:

x üzerinden Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin propagandasını yapan “Ekrem İmamoğlu News”, “Büyükşehir Çalışıyor” ve “Etkili Haber” isimli sosyal medya hesapları Amerika’dan yönetiliyor.

Seküler azınlığın önde gelen isimlerinden olan “Bahriye Üçok” adına kurulan hesabının Hollanda’dan, CHP güzellemesi yapan “Atakız” isimli hesap Almanya’dan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklindeki trol hesap ise Amerika’dan yönetiliyor.

FETÖ’yle iltisakından dolayı TSK’dan ihraç edilen ve yurtdışına firar eden CHP trolü “Cemil Çiçek”in hesabının konum bilgisi Hollanda olarak görülüyor.

Kendisini “Cumhuriyetçi” ve “Atatürkçü” olarak lanse eden ve İslami kesimi hedef alan paylaşımlarıyla bilinen “Nursse” adlı trol hesabın Irak’ta, “İzzet Murat Güler” hesabı ise İsrail’de hazırlanıp Türkiye’de kullanıma sokulduğu belirtiliyor.

Başta Akit olmak üzere milli medyaya yönelik nefret paylaşımlarıyla bilinen “Solcu Gazete”nin konum bilgisi olarak West Asya olarak görülüyor.

“Simge Ekici” rumuzlu 150 bini aşkın takipçili hesabı Almanya’dan yönetiliyor.

Terör örgütü PKK’nın propagandasını yapan “Kurds On Alert” ve “HaberLog” hesapları da Avrupa’dan nefret saçıyor.

İHANET ÇETELERİYLE KOL KOLALAR

X’in yeni şeffaflık özelliğinin, aslında uzun zamandır bilinen gerçekleri gözler önüne serdiğini belirten Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, şunları söyledi:

“Toplumsal huzurumuz Türkiye dışından yönlendirilen manipülatif ağların hedefinde. Bugün görüyoruz ki; Türkiye’de yerli ve doğal bir kullanıcıymış gibi davranan, duyarlı bir vatandaş algısıyla içerik üreten pek çok hesabın arka planında bambaşka amaçlar, hedefler var. Bu da bize şunu gösteriyor: Dijital platformlarda karşılaştığımız manipülatif içeriklerin önemli bir kısmı, toplumun iradesini bulandırmayı, Türkiye’nin iç siyasetini yönlendirmeyi ve sosyal dokuyu zayıflatmayı amaçlayan dezenformasyon hedefli ve koordineli bir çabanın ürünü. X’in bu şeffaflık adımı, Türkiye’de yıllardır üzerine basa basa ifade ettiğimiz ‘algı operasyonu’ diye tarif ettiğimiz, toplum mühendisliği sürecinin aslında, ne kadar uluslararası bağlantılarla ve ihanet çeteleriyle kol kola yürüdüğünü teyit etmiş oldu. Bu yüzden bu gelişmeyi önemli bir adım olarak görüyorum.”

NEREDEN ATILDIĞINA BAKACAĞIZ

Güvenlik ve Stateji Uzmanı Yusuf Alabarda ise, şu tavsiyelerde bulundu: “Artık birçok konu sosyal medya üzerinden manipülasyona açık hale geldi. Dünyada en çok manipülasyona uğrayan ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi düşündürücüdür. Bu manada X’in hesapların yer özelliğini aktif etmesi, Türkiye’de Pandora’nın kapağını bir daha kapanmamak üzere açtı dersek mübalağa etmiş olmayız. Özellikle karşımıza Mustafa Kemal Atatürk portresiyle çıkan binlerce, on binlerce isimsiz, kimliksiz fakat son derece Türkçü paylaşımlar yapan, bazı yerlerde İslam’a hakaret eden, bazı yerlerde ırkçı paylaşımlar yapan hesapların aslında Tel Aviv merkezli, Avrupa merkezli ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli olduğunu görüyoruz. Hatta bazı hesapların Türkiye’nin turizmini baltalayıp Körfez ülkelerine yönlendirmek maksadıyla Arap kışkırtıcılığı ya da Arap turistlere yönelik kışkırtıcı mesajlarını keza yine Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yapmış olmaları aslında son derece manidar bir olay. Bu vakitten sonra başta İmamoğlu olmak üzere birçok konuda bu şekilde mesajlar gördüğümüzde artık kimliğini öğrenmek yerine nereden atıldığına bakacağız.”

Kaynak: Yeniakit