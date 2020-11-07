FETÖ “çatı davası” İstinaf’tan geçti
İstinaf mahkemesi, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 75 sanık hakkında açılan “çatı davası”nda dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet, üç sanığın ise 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in halasının oğlu Kazim Avcı’nın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, Gülen’in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim’in ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmalarında bir isabetsizlik görülmediği belirtildi.