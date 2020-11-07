  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ “çatı davası” İstinaf’tan geçti
Gündem

FETÖ “çatı davası” İstinaf’tan geçti

İstinaf mahkemesi, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 75 sanık hakkında açılan “çatı davası”nda dört sanığın ağırlaştırılmış müebbet, üç sanığın ise 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:34:00 -
FETÖ “çatı davası” İstinaf’tan geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı. Daire, inceleme sonucunda yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, sanıklardan eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in halasının oğlu Kazim Avcı’nın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet”, Gülen’in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim’in ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırılmalarında bir isabetsizlik görülmediği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim
Gündem

Merkez Bankası başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan o kurumu işaret etti: Cumhurbaşkanlığına bağlamamızın asıl sebebi budur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 35'inci kuruluş yıl dönümüne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Savunma sanayisinde daha planlı,..
CNN Türk'ten 'özür' açıklaması
Medya

CNN Türk'ten 'özür' açıklaması

CNN Türk, Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Gece Görüşü' isimli programda Hürriyet Gazetesi ABD muhabiri Razi Canikligil'in Gazeteci Z..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay