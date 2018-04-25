FETÖ çakallığı! ‘Yarısı senden yarısı bizden’

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmalarda itirafçı olan tutuksuz sanık Halil Fidan örgüt ile ilgili bildiklerini anlattı. Muhasebeci olarak görev yaptığını, Ş.K. isimli birinin yanında çalıştığını söyleyen Fidan, telefonuna ByLock’u Ş.K.’nin yüklediğini söyledi. Z. Ç. İsimli birisinin de kendilerine sohbet hocalığı yaptığını belirten Fidan, bu toplantılarda teröristbaşı Gülen’in videolarını izlediklerini ifade etti.

KOTA KOYMUŞLAR

Daha önceki duruşmalarda birçok sanığın örgütün yayın ortanı oılan Zaman gazetesine zorla abone yapıldığını beyan etmesinden sonra dünkü duruşmada Halil Fidan ilginç bir açıklamada bulundu.

Odak’ın haberine göre, Z.Ç.’nin Zaman gazetesine üye olmasını istediğini belirten Fidan, “Z.Ç. bizden gazeteye abone olmamızı istedi. Ben durumumun kötü olduğunu ve abone olamayacağımı söyledim. Kendisi, ‘Bizim için bir kota konuldu, bu kotayı yakalamamız lazım. Abonelik parasının yarısını biz ödeyeceğiz’ dedi. Biz de abone olduk ama gazete başka yere gitti.” dedi.