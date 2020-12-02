FETÖ Avrupa’da kanser gibi yayılıyor!

FETÖ’nün, Türkiye’dekine benzer bir yöntemle Avrupa’da örgütlendiği ve buradan sağladığı güçle ülkemize yönelik sinsi eylemler planladığı ortaya çıktı. Gerçek yüzlerini gizlemek için eğitim kurumları, STK ve finans dernekleri açan FETÖ’nün Avrupa’nın en önemli üç ülkesinde yoğun bir örgütlenme faaliyeti içine girdikleri belirlendi. Almanya, Fransa ve İngiltere’yi örümcek ağı misali gibi ören FETÖ’nün, diğer Avrupa ülkelerinde de aynı metodlarla varlıklarını güçlendirdiklerini kaydedildi.

Avrupa FETÖ bataklığına döndü

FETÖ’nün birçok büyük başını barındıran Almanya’da FETÖ adeta hükümranlık sürüyor. 30’dan fazla eğitim kurumu açan FETÖ’cüler 150’den fazla da etüt merkeziyle yapılanmasını güçlendiriyor. Bu sözde eğitim kurumları vasıtasıyla ülkenin birçok eyaletinde yüzlerce örgüt evi faaliyet yürütüyor. Örgütün Almanya’da ciddi bir finansal yapılanması da bulunuyor. Almanya’da kurdukları Bundersverband der Unternehmervereinigung (BUV) ve Barex isimli dernekler vasıtasıyla 3 binden fazla şirketin geliri örgüt kasasına aktarılıyor. Örgütün ayrıca Almanya genelinde büyük bir medya ağı da mevcut.

Word Media Group isminde medya yapılanması bulunan FETÖ’nün; Zaman Gazetesi, Deutsch-Türkisches Journal, Samanyolu TV ve Ebru TV kanalları aracılığıyla Almanya genelinde yoğun bir propaganda yürütüyor. Yine Almanya’da Tuwa Media GMBH isimli medya pazarlama, Sun Print Und Vertriebs GMBH basım dağıtım ve Zukunft Media GMBH isimli bir yayın şirketi de faaliyet gösteriyor.

Benzer taktiklerle örgütlenme

FETÖ’ye ev sahipliği yapan İngiltere’de, örgüt tarafından sarılmış durumda. Biz Net, Diyalog Toplum Vakfı, Türkiye Enstitüsü, Londra Sosyal Çalışma Merkezi, Koza Kadın Derneği ve Hizmet Çalışmaları Merkezi FETÖ’ye insan ve finans gücü sağlıyor. Anadolu Müslümanlar Vakfı, Mevlana Celaleddin Kültür Merkezi, Yardım Zamanı Derneği’ne bağlı olarak ‘ışık evleri’ açılıyor. Hücre evi tipi çalışan evler örgütün beyin yıkama merkezi olarak çalışıyor. İngiltere’de de geniş çaplı sözde eğitim faaliyetleri bulunuyor. Axis, Oxford Vision, Lighthouse Society, Amity Foundation, Koza Educational Society, Wisdom Primary and Secondary School, Fellowship Educational Society, Spring Educational Society başta olmak üzere 12 adet sözde eğitim kurumu bulunuyor. FETÖ’nün 100 milyon poundluk bir yatırıma haiz olduğu da istihbaratçılar tarafından saptanmış durumda.

Besledikleri yılanın esiriler

Fransa’da, College EducActive, College Selman Asan isimli iki çatı eğitim kuruluşu mevcut. Etudeplus adı altında ise Fransa’nın farklı şehirlerinde eğitim merkezleri açılıyor. Bu merkezlere bağlı örgüt evler mantar gibi çoğalıyor. FEDİF adı altında örgütün çok kapsamlı bir ticaret ağı bulunuyor. Zaman France isimli medya grubu vasıtasıyla örgüt adına yoğun bir propaganda faaliyeti gerçekleştiriyor.

Hollanda, Avusturya ve Belçika’da da FETÖ’nün yoğun bir örgütlenme faaliyeti yürüttüğü istihbarat birimlerinin radar kayıtlarına yer alıyor.