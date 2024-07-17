FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı neler yaşanacaktı? Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Ekrem" iddiası
Ahmet Hakan, FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı yaşanacakları yazdı. Fetullah Gülen'in Akın İpek’in malikanesine yerleşeceğini ve ülkeyi bölüp parçalayacaklarını ifade eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, darbecilerin gaddarlıklarının ucu bucağı olmayacağını vurguladı. Adil Öksüz'ün ülkenin gizli kahramanı olacağını ve "Abiler konfederasyonu"nun ülkeyi yöneteceğini belirten Hakan, şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı yaşanacakları yazdı. Fetullah Gülen'in Akın İpek’in malikanesine yerleşeceğini ve ülkeyi bölüp parçalayacaklarını ifade eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, darbecilerin gaddarlıklarının ucu bucağı olmayacağını vurguladı. Adil Öksüz'ün ülkenin gizli kahramanı olacağını ve "Abiler konfederasyonu"nun ülkeyi yöneteceğini belirten Hakan, şunları kaydetti:
"15 Temmuz’da başarılı olsalardı...
- Fetullah, Akın İpek’in yaptırdığı özel malikaneye yerleşecekti.
- Ülkeyi bölüp parçalayacaklardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Gaddarlıklarının ucu bucağı olmayacaktı.
- Adil Öksüz, ülkenin gizli kahramanı olacaktı.
- “Abiler konfederasyonu” ülkeyi yönetecekti.
- Ebuseleme’nin psikolojik sorunları olmayacaktı.
- Ekrem medyanın üzerine demir yumruğunu indirecekti.
- Kült ve ezoterik bir yapı, ülkeyi ABD’ye bağımlı hale getirecekti."