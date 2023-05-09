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Dünya Fetih ve Hamas'tan katil İsrail için çağrı
Dünya

Fetih ve Hamas'tan katil İsrail için çağrı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 08:05:00 -
Fetih ve Hamas'tan katil İsrail için çağrı

Fetih ve Hamas hareketleri, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde işlediği suçların kınanması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Fetih Hareketi Sözcüsü Munzir el-Hayik ve Hamas Siyasi Ofis Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail ordusu tarafından düzenlenen operasyona ilişkin uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Munzir el-Hayik, açıklamasında, operasyonun zamanlamasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gece insanlar uyurken, en ufak bir insanlık duygusuna aldırış etmeden bir terör devleti tarafından iğrenç ve hain bir suç işlenmektedir. Bu hükümet aklını kaybediyor, uluslararası toplumun sessizliği ve destekler duruşuna dair güveninden dolayı öldürme eylemlerini sürdürüyor."

İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapan Munzir el-Hayik, kayıplar ne kadar büyük olursa olsun, yürüyüşlerinin kesinlikle durmayacağını vurguladı.

Hamas'tan Ebu Merzuk da uluslararası topluma İsrail'i kınamaları çağrısında bulunduğu Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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"Şehitlerin kanı Filistin'in kurtuluşunun yolunu açıyor. Liderlerin hedef alınması işgale karşı yaklaşımın doğruluğunun kanıtıdır. Direnişin mesajı kapsamlı ve tek olacaktır, işgalin kınanması ve gitmesinin istenmesi, kurban ile celladın bir tutulmamasıdır"

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece düzenlenen hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'nın lider kadrosu hedef alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kudüs Tugayları olayın akabinde yaptığı açıklamada, lider kadrolarından üç kişinin saldırıların hedefi olduğuna ve liderlerin eşleri ve çocuklarının da ölenler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Ayrıca açıklamada, Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin'in saldırıda hayatını kaybettikleri belirtildi.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini aktardı.

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