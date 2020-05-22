Fetih hareketinden, Abbas'a BAE kaynaklı hakaretlere kınama

KUDÜS (AA) – Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı sosyal medya hesaplarından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yapılan hakaretleri kınadı.



Fetih Hareketi Sözcüsü İyad Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE merkezli Twitter hesaplarından Abbas’a hakaret edildiğine dikkati çekerek, “Filistin Yönetimi’ne, Devlet Başkanlığı’na yapılan hakaretler, ahlaksızlık ve kültürsüzlüktür.” dedi.



Söz konusu hakaretleri sert bir dille kınayan Nasr, BAE merkezli bu saldırıların “kendini bilmez bir güruh” tarafından yapıldığını belirtti.



Nasr, BAE’nin İsrail ile koordineli bir şekilde Filistin’e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin Filistin tarafından reddedilmesini de hatırlatarak şunları söyledi:



“Bizim halkımızı temsil eden tek bir yönetim vardır; o da Filistin Devleti’dir ve başvurulacak adres de odur. Dolayısıyla bu devletle yapılmayan koordinasyonlar, başka planlara hizmet amaçlıdır ve gemiyi batırma hedeflidir.”



Nasr, söz konusu girişimi BAE’nin İsrail ile normalleşme sürecinin bir ürünü olarak niteleyerek, BAE-İsrail normalleşmesini kınadı.



- BAE merkezli hesaplardan Filistin Yönetimi’ne saldırı



Filistin Yönetimi’nin, BAE’nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini geri çevirmesinin ardından bugün BAE merkezli Twitter hesaplarından Filistin’e ve Filistin Yönetimi’ne yönelik hakaret içerikli saldırılar düzenlendi.



Birçoğu onaylı hesap olan ve Abu Dabi Yönetimi’ne yakın olduğu anlaşılan Twitter hesaplarından, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a da ağır hakaretler yapıldı.



- Ne olmuştu?



Filistin Yönetimi, dün BAE’nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirdiğini duyurmuştu.



Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “BAE’nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz.” demişti.



BAE’ye ait Etihad Airways salı günü, Filistin'in Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri ulaştırmak için Abu Dabi'nin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı İsrail'e ilk kez sefer düzenlemişti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Etihad Airways'a ait kargo uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.



- İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma



Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.



BAE yönetimi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.



İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim 2018'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.



Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.



Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.



Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler'in düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.



BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.