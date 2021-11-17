  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fethullah Gülen zehirlendi mi? Fethullah Gülen öldü mü?
Aktüel

Fethullah Gülen zehirlendi mi? Fethullah Gülen öldü mü?

Fethullah Gülen öldü mü? 15 Temmuz'un hain darbe girişimin gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımları sonrası Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Fethullah Gülen neden öldü? Fethullah Gülen’ı kim öldürdü? soruları sorulmaya başlandı. Peki Fethullah Gülen öldüğü doğru mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 15:30:00 - 2021-11-17 15:37:24
Fethullah Gülen zehirlendi mi? Fethullah Gülen öldü mü?

15 Temmuz'un darbe girişimin gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğrafının ardından bu kez öldürüldüğü öne sürüldü. Takvim’de yer alan habere göre, Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, yanına sızan bir Türk istihbaratçısı Gülen'i zehirleyerek öldürdü. Söz konusu kullanıcının iddiasına göre Gülen'in yanında yer alan Cevdet Türkyolu'da kendini asarak intihar etti.

Cevdet Türkyolu öldü mü?

Vatan haini, ABD'nin uşağı terörist Fethullah Gülen'in zehirendiğini iddia eden Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: "İstihbarat bilgisi, gelen habere göre Cevdet Türkyolu'nun yanına sızan Türk istihbaratçısı, Fetulah Gülen'i zehirliyor, akabinde kaçıyor, Cevdet Türkyolu cesedi görünce evine geçiyor ve kendini asıyor. Bu durum da hem Fetö papazı hem de Cevdet Türkyolu cehenneme yolcu oluyor."

Fethullah Gülen zehirlendi mi?

Öte yandan Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," PENSİLVANYADA KAOS! ABD vatandaşlarından akşam saat 19:30 gibi Cevdet Türkyolu’nun evinin etrafında kalabalıklar olduğu haberi geldi. Konu ilgili akşam saat 23:25 ve 23:42 de başkaca güvenilir kaynaktan gelen mesajlar da Gülen’in zehirlendiği yönünde." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?
Avrupa

Hastaneler doldu taştı! Almanya tam kapanmaya gidecek mi?

Başbakan Angela Merkel’in, “Almanya’yı zor günler bekliyor” açıklamasıyla ülkede yeniden tam kapanmanın eğişine gelindi. ..
Tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi bakın kimler var
Siyaset

Tepkiler çığ gibi! Kılıçdaroğlu'nun helalleşme listesi bakın kimler var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme listesinde" FETÖ'den tutuklu söz askerlere de yer vermesine tepki yağdı.
Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap
Siyaset

Kütahya havalimanını diline dolayanlara tokat gibi cevap

"Kütahya Havalimanı zarar ediyor" deyip algı oluşturmaya çalışan ancak diğer havalimanları hakkında ağzını açamayanlara seslenen Yeni Akit G..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay