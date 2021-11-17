Fethullah Gülen zehirlendi mi? Fethullah Gülen öldü mü?

15 Temmuz'un darbe girişimin gerçekleştiren FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğrafının ardından bu kez öldürüldüğü öne sürüldü. Takvim’de yer alan habere göre, Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre Gülen'in yıllardır yanından ayırmadığı "sır küpü" Cevdet Türkyolu'nun, yanına sızan bir Türk istihbaratçısı Gülen'i zehirleyerek öldürdü. Söz konusu kullanıcının iddiasına göre Gülen'in yanında yer alan Cevdet Türkyolu'da kendini asarak intihar etti.

Cevdet Türkyolu öldü mü?

Vatan haini, ABD'nin uşağı terörist Fethullah Gülen'in zehirendiğini iddia eden Twitter kullanıcısı şu ifadeleri kullandı: "İstihbarat bilgisi, gelen habere göre Cevdet Türkyolu'nun yanına sızan Türk istihbaratçısı, Fetulah Gülen'i zehirliyor, akabinde kaçıyor, Cevdet Türkyolu cesedi görünce evine geçiyor ve kendini asıyor. Bu durum da hem Fetö papazı hem de Cevdet Türkyolu cehenneme yolcu oluyor."

Fethullah Gülen zehirlendi mi?

Öte yandan Avukat Burak Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," PENSİLVANYADA KAOS! ABD vatandaşlarından akşam saat 19:30 gibi Cevdet Türkyolu’nun evinin etrafında kalabalıklar olduğu haberi geldi. Konu ilgili akşam saat 23:25 ve 23:42 de başkaca güvenilir kaynaktan gelen mesajlar da Gülen’in zehirlendiği yönünde." ifadelerini kullandı.